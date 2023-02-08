У сукні за 42 долари та ботильйонах: принцеса Беатріс відвідала організацію, патроном якої стала

Днями Беатріс відвідала престижний лондонський інститут Blizard при Лондонському університеті королеви Марії, щоб на власні очі побачити, як вчені борються зі зростаючим числом хворих на рак шкіри у Великій Британії.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Говорячи про своє нове заступництво, принцеса сказала: "Я така рада, що можу підтримати роботу Британського фонду шкіри. Я захоплююся їхньою роботою та дослідженнями протягом багатьох років, і вони допомогли стільком людям через новаторські фонди. Я вдячна за те, що працюю з ними, щоб дізнатися якнайбільше про їхні новаторські зусилля", — пише Hello!

Принцеса приїхала на захід у сукні міді від Topshop з абстрактним принтом за 42 долари та у чорному жакеті зверху, була у чорних щільних колготах, а взута у шкіряні гостроносі ботильйони на стійких підборах. Під час відвідування інституту Беатріс накинула халат, коли разом із генеральним директором Британського фонду шкіри Метью Петі відвідала Центр клітинної біології та шкірних досліджень.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Ось що сказав пан Паті про нову королівську покровительку благодійної організації: "Ми дуже вітаємо участь Її Королівської Високості принцеси Беатріс як нашої нової покровительки. Підтримка Її Королівської Високості принцеси Беатріс буде й надалі привертати безцінну увагу до важливої роботи, яку ми робимо, намагаючись полегшити ці страждання”.

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