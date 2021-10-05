У сукні Zara і сірих човниках: герцогиня Кембриджська в красивому аутфіті з'явилася на публіці

У сукні Zara і сірих човниках: герцогиня Кембриджська в красивому аутфіті з'явилася на публіці

Герцогиня Кембриджська Кетрін сьогодні відвідала Університетський коледж Лондона.

Кейт відвідує Центр лонгитюдних досліджень Університетського коледжу в Лондоні і прибула туди, щоб зустрітися з провідними дослідниками ранніх років. Під час візиту Кетрін отримає інформацію про їхнє новомк дослідження "Діти 2020-х років", в якому буде відслідковуватися цілісний розвиток дітей від дев'яти місяців до п'яти років.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Як відомо, герцогиню дуже цікавлять проєкти, пов'язані з дітьми, що, втім, не дивно, адже вона і сама мама трьох дітей.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

На герцогині сьогодні сукня міді від Zara в принт глен і велику клітинку широким поясом на талії і краваткою і взута Кейт у сірі туфлі-човники зі шкіри від Hugo Boss на підборах. У вухах у неї виблискували сережки, на пальці було заручальна каблучка, а на зап'ясті годинник від Cartier.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

У Кетрін було дуже красиве укладання хвилями, легкий макіяж на обличчі і, звичайно ж, маска, яку герцогиня одягла, коли зайшла в приміщення. Це перший світський вихід герцогині Кембриджської після повернення з Північної Ірландії, яку вони відвідали разом з принцом Вільямом.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Getty Images

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Кейт і Вільям під час візиту до Північної Ірландії (9 фото)

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