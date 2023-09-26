У сукні Zara кольору бірюзи: королева Летиція відвідала церемонію

Королева Іспанії була присутня вчора на церемонії вручення нагороди Retina Eco Awards у Real Fabrica de Tapices у Мадриді.

Ці нагороди присуджуються кращим проєктам, спрямованим проти зміни клімату, на користь сталого розвитку та технологічних інновацій, які Летиція підтримує, іноді використовуючи одяг, виготовлений відповідно до цих критеріїв.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Цього вечора на королеві була довга сукня з льону та віскози від Zara, вартістю близько 40 євро. Її королева поєднувала з чорним шкіряним ременем від Boss, земшевими туфлями-човниками від Aquazzura і сережками-висячками зі смарагдами від Tous jewelry.

Волосся Летиції було розпущене та ідеально вирівняне. Воно має блискучий та здоровий вигляд, видно, що королева піклується про нього. Хоча сиве пасмо, як і раніше, не зафарбовує.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали про королівських осіб, які не фарбують волосся віддаючи перевагу натуральній сивині.

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