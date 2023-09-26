У сукні Zara кольору бірюзи: королева Летиція відвідала церемонію

Королева Іспанії була присутня вчора на церемонії вручення нагороди Retina Eco Awards у Real Fabrica de Tapices у Мадриді.
Ці нагороди присуджуються кращим проєктам, спрямованим проти зміни клімату, на користь сталого розвитку та технологічних інновацій, які Летиція підтримує, іноді використовуючи одяг, виготовлений відповідно до цих критеріїв.
Цього вечора на королеві була довга сукня з льону та віскози від Zara, вартістю близько 40 євро. Її королева поєднувала з чорним шкіряним ременем від Boss, земшевими туфлями-човниками від Aquazzura і сережками-висячками зі смарагдами від Tous jewelry.
Волосся Летиції було розпущене та ідеально вирівняне. Воно має блискучий та здоровий вигляд, видно, що королева піклується про нього. Хоча сиве пасмо, як і раніше, не зафарбовує.
Нещодавно, нагадаємо, ми розповідали про королівських осіб, які не фарбують волосся віддаючи перевагу натуральній сивині.
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