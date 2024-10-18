У сукні-жакеті і з молочним манікюром: Меланія Трамп на благодійній вечері

Експерша леді США продемонструвала елегантний аутфіт на заході.
Колишній президент США і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у 79-тій щорічній вечері, присвяченій пам’яті Фонду Альфреда Е. Сміта. Захід відбувся у Hilton Midtown у Нью-Йорку.
Меланія для такої події обрала елегантний образ. Вона одягла чорну двобортну сукню-жакет із широкими лацканами.
Експерша леді доповнила аутфіт зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем смокі-айс і молочним манікюром.
Вуха вона прикрасила цікавими срібними сережками, а на пальці красувалася діамантова каблучка.
Дональд був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.
Нагадаємо, Меланія Трамп зробила гучні заяви напередодні виходу мемуарів.
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