У сукні-жакеті і з молочним манікюром: Меланія Трамп на благодійній вечері

Колишній президент США і кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп і його дружина Меланія Трамп взяли участь у 79-тій щорічній вечері, присвяченій пам’яті Фонду Альфреда Е. Сміта. Захід відбувся у Hilton Midtown у Нью-Йорку.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Меланія для такої події обрала елегантний образ. Вона одягла чорну двобортну сукню-жакет із широкими лацканами.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Експерша леді доповнила аутфіт зачіскою з локонами, вечірнім макіяжем смокі-айс і молочним манікюром.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Вуха вона прикрасила цікавими срібними сережками, а на пальці красувалася діамантова каблучка.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

Дональд був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик.

Дональд і Меланія Трампи / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Меланія Трамп зробила гучні заяви напередодні виходу мемуарів.

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