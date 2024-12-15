У сукні зі шлейфом та гарним укладанням: княгиня Шарлін сходила на бал

Княгиня Монако Шарлін одягла одну зі своїх гарних вечірніх суконь та побувала на балу.

Дружина князя Альбера II відвідала традиційний Різдвяний бал, в залі Empire de l'Hôtel de Paris. Цього року він був присвячений темі "Париж-Монте-Карло".

У межах заходу провели аукціон, організований будинком Sotheby's, який дозволив зібрати кошти на користь Фонду принцеси Шарлін та його проєктів щодо запобігання утопленню та вихованню дітей через цінності спорту.

У Instagram княжого подружжя Монако опублікували знімки із заходу, автором яких став палацовий фотограф Ерік Матон.

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Шарлін з'явилася на балу у довгій сукні без рукавів і з невеликим шлейфом, вона зробила гарне укладання та макіяж, а на її шиї красувалося тонке кольє.

Також ми показували вам, як княгиня Шарлін та князь Альбер II вручали різдвяні подарунки раніше цього тижня.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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