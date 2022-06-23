У сукні зі шлейфом та рубіновій тіарі: королева Максима з чоловіком відвідали урочисту галавечерю

У сукні зі шлейфом та рубіновій тіарі: королева Максима з чоловіком відвідали урочисту галавечерю

Король і королева Нідерландів разом з іншими членами сім'ї відвідали урочисту вечерю в Амстердамі.

Король Віллем-Олександр та королева Максима були присутні на галавечері на честь дипломатичного корпусу у Королівському палаці.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Її Величність королева Максима мала чудовий вигляд в кораловій сукні, розшитій квітковими пелюстками, зі шлейфом і поясом на талії. У тон якому підібрала довгий клатч та босоніжки на підборах.

На Максимі була дорогоцінна тіара з діамантами та рубінами в комплекті з якою йшло кольє, сережки та каблучка. Красива зачіска та макіяж завершували образ Її Величності.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Король Віллем-Олександр був одягнений у фрак, білу сорочку, краватку-метелик і взутий у чорні туфлі з лакованої шкіри.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

Також дипломатичний прийом відвідала мати короля – колишня королева Нідерландів, а нині принцеса Беатрікс. 84-річна принцеса була в рожевому костюмі із золотими квітами та вишивкою та золотих туфлях на невисоких підборах. В руках у принцеси була маленька золота сумка. Також Беатрікс одягла тіару з перлами, перлинне кольє та сережки з підвісками.

Принцеса Беатрікс / Фото: Getty Images

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