У сукні зі сміливим декольте: королева Матильда викликала фурор на бенкеті
Бельгійська королівська родина була однією з гостей, запрошених на церемонію зречення престолу великого герцога Люксембурга Анрі на користь його сина — тепер уже нового великого герцога Гійома.
Королева Матильда приїхала на інтронізацію разом із чоловіком королем Філіпом та їхньою старшою дочкою — принцесою Єлизаветою — спадкоємицею бельгійського престолу.
Матильда обрала для офіційної церемонії сукню Dior, зшиту на замовлення в бордовому кольорі, доповнивши образ сумкою Lady Dior та туфлями-човниками від цього ж бренду.
А для вечірнього бенкету переодяглася в мереживну сукню такого самого відтінку від Armani Prive, зшиту на замовлення, з колекції Couture Весна/Літо 2025. У вбрання було мереживне і дуже пікантне, як для королівського декольте. Образ Її Величності доповнював клатч Natan Couture, туфлі-човники Dior, тіара «Дев’ять провінцій» та діамантове кольє Graff.
До речі, не менш сміливим образом на бенкеті могла похизуватися нідерландська спадкоємиця — принцеса Катаріна-Амалія. 23-річна принцеса одягла пишну бальну сукню від бренду Monique Lhuillier, яка була повністю розшита паєтками та бісером. Витонченості вбранню надавали відкриті плечі — дуже екстравагантно та свіжо.
А ось дочка королеви Матильди — принцеса Єлизавета — з’явилася на бенкеті у сукні Jenny Packham сріблястого відтінку і мала досить скромний вигляд. Її лук доповнювали туфлі-човники Giorgio Armani та антикварна діамантова тіара, яка є подарунком її батьків на 18-річчя.