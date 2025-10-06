У сукні зі сміливим декольте: королева Матильда викликала фурор на бенкеті

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда приїхала на інтронізацію разом із чоловіком королем Філіпом та їхньою старшою дочкою — принцесою Єлизаветою — спадкоємицею бельгійського престолу.

Матильда обрала для офіційної церемонії сукню Dior, зшиту на замовлення в бордовому кольорі, доповнивши образ сумкою Lady Dior та туфлями-човниками від цього ж бренду.

Королева Матильда, герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Getty Images

А для вечірнього бенкету переодяглася в мереживну сукню такого самого відтінку від Armani Prive, зшиту на замовлення, з колекції Couture Весна/Літо 2025. У вбрання було мереживне і дуже пікантне, як для королівського декольте. Образ Її Величності доповнював клатч Natan Couture, туфлі-човники Dior, тіара «Дев’ять провінцій» та діамантове кольє Graff.

Королева Матильда / © Getty Images

До речі, не менш сміливим образом на бенкеті могла похизуватися нідерландська спадкоємиця — принцеса Катаріна-Амалія. 23-річна принцеса одягла пишну бальну сукню від бренду Monique Lhuillier, яка була повністю розшита паєтками та бісером. Витонченості вбранню надавали відкриті плечі — дуже екстравагантно та свіжо.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

А ось дочка королеви Матильди — принцеса Єлизавета — з’явилася на бенкеті у сукні Jenny Packham сріблястого відтінку і мала досить скромний вигляд. Її лук доповнювали туфлі-човники Giorgio Armani та антикварна діамантова тіара, яка є подарунком її батьків на 18-річчя.