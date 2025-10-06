ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
2 хв

У сукні зі сміливим декольте: королева Матильда викликала фурор на бенкеті

Бельгійська королівська родина була однією з гостей, запрошених на церемонію зречення престолу великого герцога Люксембурга Анрі на користь його сина — тепер уже нового великого герцога Гійома.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда приїхала на інтронізацію разом із чоловіком королем Філіпом та їхньою старшою дочкою — принцесою Єлизаветою — спадкоємицею бельгійського престолу.

Матильда обрала для офіційної церемонії сукню Dior, зшиту на замовлення в бордовому кольорі, доповнивши образ сумкою Lady Dior та туфлями-човниками від цього ж бренду.

Королева Матильда, герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Getty Images

Королева Матильда, герцогиня Марія-Тереза, король Філіп, герцог Анрі та принцеса Єлизавета / © Getty Images

А для вечірнього бенкету переодяглася в мереживну сукню такого самого відтінку від Armani Prive, зшиту на замовлення, з колекції Couture Весна/Літо 2025. У вбрання було мереживне і дуже пікантне, як для королівського декольте. Образ Її Величності доповнював клатч Natan Couture, туфлі-човники Dior, тіара «Дев’ять провінцій» та діамантове кольє Graff.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

До речі, не менш сміливим образом на бенкеті могла похизуватися нідерландська спадкоємиця — принцеса Катаріна-Амалія. 23-річна принцеса одягла пишну бальну сукню від бренду Monique Lhuillier, яка була повністю розшита паєтками та бісером. Витонченості вбранню надавали відкриті плечі — дуже екстравагантно та свіжо.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

А ось дочка королеви Матильди — принцеса Єлизавета — з’явилася на бенкеті у сукні Jenny Packham сріблястого відтінку і мала досить скромний вигляд. Її лук доповнювали туфлі-човники Giorgio Armani та антикварна діамантова тіара, яка є подарунком її батьків на 18-річчя.

Королева Матильда. король Філіп, велика герцогиня Стефанія і великий герцог Гійом / © Getty Images

Королева Матильда. король Філіп, велика герцогиня Стефанія і великий герцог Гійом / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
127
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie