У сукні зі старої колекції і під парасолькою: королева Летиція сходила до музею

Королева Летиція почала новий робочий тиждень з відвідування музею Ель Прадо в Мадриді.
Її королівська Величність вибрала для виходу сукню з весняно-літньої колекції 2019 року від бренду Pedro del Hierro. У цій блакитній асиметричній сукні королева вже не раз виходила в світ. Вільний крій вбрання підкреслюється тонким поясом на талії, у сукні є комір, а довгі рукави королева трохи підкатала вгору.
До образу Летиція підібрала класичні бежеві туфлі-човники з відкритими п'ятами від Carolina Herrera, одягла сережки з білого золота і білу захисну маску на обличчя. А на її пальці виблискувала улюблена каблучка Karen Hallam — подарунок від доньок.
У Мадриді сьогодні дощова погода, тому королева несла в руці чорну парасольку. Позаду неї йшла охорона, зрозуміло, дружина короля завжди переміщається містом під наглядом служби безпеки.
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