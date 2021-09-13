У сукні зі старої колекції і під парасолькою: королева Летиція сходила до музею

У сукні зі старої колекції і під парасолькою: королева Летиція сходила до музею

Королева Летиція почала новий робочий тиждень з відвідування музею Ель Прадо в Мадриді.

Її королівська Величність вибрала для виходу сукню з весняно-літньої колекції 2019 року від бренду Pedro del Hierro. У цій блакитній асиметричній сукні королева вже не раз виходила в світ. Вільний крій вбрання підкреслюється тонким поясом на талії, у сукні є комір, а довгі рукави королева трохи підкатала вгору.

Королева Летиція / Getty Images

Також читайте Підкреслила декольте і відкрила плечі: королева Летиція на церемонії

До образу Летиція підібрала класичні бежеві туфлі-човники з відкритими п'ятами від Carolina Herrera, одягла сережки з білого золота і білу захисну маску на обличчя. А на її пальці виблискувала улюблена каблучка Karen Hallam — подарунок від доньок.

У Мадриді сьогодні дощова погода, тому королева несла в руці чорну парасольку. Позаду неї йшла охорона, зрозуміло, дружина короля завжди переміщається містом під наглядом служби безпеки.

Королева Летиція / Getty Images

Читайте також: В блузі і спідниці-міді: ніжний образ королеви Летиції на прийомі в палаці

Декольте королеви Летиції (7 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання