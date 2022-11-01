У сукні зі старої колекції: красива королева Максима відвідала виставку

Сьогодні королева Максима разом із королем Віллемом-Олександром та президентом Греції Катериною Сакелларопулу відвідали спеціальну виставку World Press Photo під назвою "Стійкість" у культурному центрі фонду Ставроса Ніархоса в Афінах.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Королівська особа одягла на захід гарну сукню з накидкою в пудрово-рожевому відтінку від бренду Claes Iversen з кутюрної колекції 2018, яку вперше вже одягала 2019 року, доповнивши вбрання замшевими туфлями-човниками на підборах та клатчем.

На голові у Максими була квіткова пов'язка, макіяж був виконаний у теплих відтінках, у вухах виблискували великі сережки-кліпси з різнобарвним камінням. Волосся Її Величність розпустила. На зап'ястях у королеви було кілька дорогоцінних браслетів, а її нігті були нафарбовані бордовим лаком.

Королева Максима / Фото: Associated Press

Королева Максима / Фото: Associated Press

Сьогодні пара також відвідає два притулки для безпритульних, які рятують дітей від злиднів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Учора, нагадаємо, королівське подружжя у супроводі міністра культури Греції Ліни Мендоні відвідали пагорб Акрополя в Афінах.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

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