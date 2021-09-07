У жакеті з бісером-стеклярусом: схудла Юлія Тимошенко виступила у Верховній Раді

У жакеті з бісером-стеклярусом: схудла Юлія Тимошенко виступила у Верховній Раді

60-річна лідерка партії "Батьківщина" обрала для відкриття нової сесії Верховної Ради ефектний аутфіт.

Літні канікули завершилися і нардепам час повертатися до роботи. Сьогодні, 7 вересня, відбулося відкриття шостої сесії Верховної ради України IX скликання.

На ньому виступила Юлія Тимошенко. Ми скучили за її модними експериментами, тож залюбки розглянемо її сьогоднішній образ.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

В Instagram Юлія Володимирівна опублікувала світлину з Верховної Ради.

Юлія Тимошенко / Instagram Юлії Тимошенко

У стінах парламенту політикиня з'явилася в елегантному аутфіті. На ній був чорний костюм, який складався з жакету, розшитого спереду чорним бісером-стеклярусом, та спідниці-олівця. Вбрання чудово підкреслило помітно схудлу фігуру Тимошенко.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Лук нардепка доповнила акуратною зачіскою, зібравши волосся гумкою на один бік. На обличчі у неї був ніжний макіяж та оптичні окуляри у чорній вишуканій оправі. Вуха вона прикрасила лаконічними срібними сережками.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Як бачимо, Юлія Володимирівна добре підготувалася до нового сезону: і схудла, і ефектний образ підібрала.

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"Перший дзвоник по-депутатськи! Новий сезон, нові виклики, нові завдання! Ідеальний час єднатися заради України і конкретних результатів для людей!" – підписала вона фото у соцмережі.

Нагадаємо, а в липні Тимошенко з'явилася на роботі у приталеному жакеті із золотими ґудзиками та блискавками на надгрудних кишенях та спідниці-олівці із золотими лампасами. Все було б чудово, якби не крій вбрання, який підвів Юлію Володимирівну. Під час виступу за трибуною було помітно, як жакет на талії між ґудзиками розійшовся.

Юлія Тимошенко/Скрин відео / Instagram Юлії Тимошенко

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