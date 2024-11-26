У сукні зі стразами та вирізом на декольте: леді Вікторія Герві сходила на тусовку

Британська аристократка сходила на чергову світську тусовку.
Минулого місяця леді Вікторія відсвяткувала 48-річчя і з'явилася на паті у шовковій оливковій сукні-халаті.
А вчора колишня it girl відвідала показ "Joshua Kane: The Decade Runway Collection" в артготелі Hoxton у Лондоні. На тусовку леді Вікторія приїхала в чорній максісукні, розшитій паєтками з глибокою лінією декольте та короткими рукавами.
Вікторія Герві розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей і рожевим блиском підкреслила губи, на її зап'ясті було кілька браслетів з амулетом "котяче око", а також перстень з каменем і вона зробила світлий манікюр.
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