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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

У сукнях з відкритими плечима: Іванка Трамп із донькою продемонстрували контрастні образи

Старша донька президента США виклала нові сімейні світлини.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп із донькою

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп часто ділиться з фоловерами світлинами зі свого повсякденного життя. Цього разу вона опублікувала в Instagram Stories нові сімейні знімки.

На першому фото вона позує у ванній кімнаті разом зі своєю 13-річною донькою Арабелою. Іванка одягнена у білу обтислу сукню міді з оголеними плечима і рукавами, які знімаються. На її доньці була чорна сукня з відкрити плечима і чорною накидкою-шарфом на шиї.

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

На іншій світлині Іванка постала з чоловіком Джаредом Кушнером, донькою Арабеллою і старшим сином — 11-річним Джозефом. Вони малий гарний і щасливий вигляд.

Іванка Трамп із чоловіком, донькою і сином / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп із чоловіком, донькою і сином / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп у червоному вбранні відвідала захід у Білому домі.

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