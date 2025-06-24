У сукнях з відкритими плечима: Іванка Трамп із донькою продемонстрували контрастні образи

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

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Іванка Трамп часто ділиться з фоловерами світлинами зі свого повсякденного життя. Цього разу вона опублікувала в Instagram Stories нові сімейні знімки.

На першому фото вона позує у ванній кімнаті разом зі своєю 13-річною донькою Арабелою. Іванка одягнена у білу обтислу сукню міді з оголеними плечима і рукавами, які знімаються. На її доньці була чорна сукня з відкрити плечима і чорною накидкою-шарфом на шиї.

Іванка Трамп із донькою / © Instagram Іванки Трамп

На іншій світлині Іванка постала з чоловіком Джаредом Кушнером, донькою Арабеллою і старшим сином — 11-річним Джозефом. Вони малий гарний і щасливий вигляд.

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Іванка Трамп із чоловіком, донькою і сином / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп у червоному вбранні відвідала захід у Білому домі.