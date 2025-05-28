У сукні-сорочці та еспадрильях: королева Летиція з чоловіком-королем приїхала до міста Гваделупе

Королева Летиція та король Філіп VI / © Instagram іспанської королівської родини

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Після прибуття їх зустріла влада Естремадури та муніципальна рада в ратуші, де вони залишили кілька слів подяки мешканцям у Книжці пошани ратуші.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Instagram іспанської королівської родини

Потім король і королева провели коротку зустріч із мешканцями житлового та денного центру Fray Sebastián García та відвідали Королівський монастир Санта-Марія-де-Гваделупе. Це місце має велике релігійне та культурне значення, оскільки в його храмі зберігається зображення Діви Марії Гваделупе, покровительки Естремадури та іспанської спадщини. Крім того, Королівський монастир став свідком вирішальних моментів в історії Іспанії, повідомляється на офіційній сторінці королівського подружжя в Instagram.

Візит до Гваделупе є частиною заходів, організованих для ознаменування 10-ї річниці проголошення Його Величності королем.

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Королева Летиція і король Філіп VI / © Instagram іспанської королівської родини

Летиція вийшла сьогодні на публіку у сукні-сорочці з квітковим принтом Yolanda Guillen. Цей бренд втратив абсолютно все у жовтні минулого року під час повеней, що спустошили все на своєму шляху у Валенсії, і королева Летиція вирішила його підтримати. Доповнила вбрання Летиція світлими еспадрильями на танкетці, клатчем Adolfo Dominguez та сережками Tous з лазуритом та бурштином, а на пальці у неї була улюблена каблучка Coreterno.

Королева Летиція і король Філіп VI / © Instagram іспанської королівської родини