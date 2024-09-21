У сукнях кольору марсала: племінниці принцеси Діани на фешнпоказі в Мілані

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер з'явилися на модному заході в Італії.
Племінниці принцеси Діани відвідали показ мод Elisabetta Franchi у рамках Milan Womenswear Весна/Літо 2025 в Мілані.
Обидві дівчини виблискували перед камерами фотографів в аутфітах кольору марсала. Амелія була в максісукні з топом, прозорою вставкою на талії та довгим подолом, а в руках тримала великий чорний шкіряний клатч. Волосся модель зібрала в низький хвіст, а в макіяжі зробила акцент трохи на очі та губи. Її сестра Еліза була у плісованій максісукні на одне плече, яку поєднувала із золотими босоніжками на підборах. Як і її сестра вона зробила низький хвіст, легкий мейкап на обличчі та манікюр у світлому відтінку.
Нагадаємо, нещодавно 32-річна леді Амелія ділилася зі своїми фолловерам знімками з відпустки. Вона показала, як насолоджувалася відпочинком зі своїм чоловіком Грегом Маллеттом.
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