У сукнях кольору марсала: племінниці принцеси Діани на фешнпоказі в Мілані

Племінниці принцеси Діани відвідали показ мод Elisabetta Franchi у рамках Milan Womenswear Весна/Літо 2025 в Мілані.

Обидві дівчини виблискували перед камерами фотографів в аутфітах кольору марсала. Амелія була в максісукні з топом, прозорою вставкою на талії та довгим подолом, а в руках тримала великий чорний шкіряний клатч. Волосся модель зібрала в низький хвіст, а в макіяжі зробила акцент трохи на очі та губи. Її сестра Еліза була у плісованій максісукні на одне плече, яку поєднувала із золотими босоніжками на підборах. Як і її сестра вона зробила низький хвіст, легкий мейкап на обличчі та манікюр у світлому відтінку.

Леді Амелія Спенсер та леді Еліза Спенсер / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно 32-річна леді Амелія ділилася зі своїми фолловерам знімками з відпустки. Вона показала, як насолоджувалася відпочинком зі своїм чоловіком Грегом Маллеттом.

Леді Амелія Спенсер / Фото: Instagram леді Амелії Спенсер

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