У сукнях кольору металік: сестри Спенсер сяяли на червоній доріжці у Лондоні

Леді Амелія та леді Еліза Спенсер викликали фурор своїми сріблястими ансамблями. На Амелії була сукня в підлогу, схожа на вбрання з фольги, з досить пікантним декольте. На шиї у дівчини виблискувало кольє з рубінами та діамантами, а у вухах були такі самі сережки. Волосся Амелія зібрала у високий хвіст і зробила виразний вечірній макіяж.

Її сестра леді Еліза також була у сріблястій сукні з прозорою накидкою та коміром, посипаним стразами та пір'ям на подолі. Вона зібрала волосся у високий пучок, теж зробила дуже насичений макіяж і одягла сережки-кільця. Взута дівчина була в туфлі-човники кольору металік на підборах.

Амелія та Еліза Спенсери / Фото: Getty Images

Захід, представлений ювелірним брендом Pandora, є основним засобом збору коштів для Фонду BFC, який підтримує майбутнє зростання та успіх британської індустрії моди, приділяючи особливу увагу освіті, наданню грантів та бізнес-наставництву.

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