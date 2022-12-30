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У сукнях від одного бренду: принцеси Кейт та Беатріс сяяли у схожих аутфітах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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Час на прочитання
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У сукнях від одного бренду: принцеси Кейт та Беатріс сяяли у схожих аутфітах

Принцеса Уельська та принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

За стильними виходами принцеси Уельської завжди пильно стежать. Нею надихаються та беруть приклад. Іноді надихаються навіть члени її великої родини.

2021 року принцеса Кейт відвідала Вімблдонський тенісний турнір, куди приїхала у ніжно-рожевій сукні середньої довжини та з поясом на талії від Beulah London. Сукня з рукавом три чверті та лаконічними ґудзиками на грудях чудово сиділа на фігурі Кейт і поєднувалася з бежевими туфлями на підборах з круглими носами та застібкою навколо щиколотки Aldo 'Nicholes'.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images
Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Вбрання Кейт доповнила сережками Mappin & Webb та розшитим бісером клатчем від Josef. А її волосся було ідеально укладене хвилями.

Принцеса Беатріс Йоркська через рік одягла сукню від цього ж бренду Beulah London, відвідавши Національну службу подяки у соборі Святого Павла 3 червня 2022 року в Лондоні під час святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II. Беа підібрала до сукні капелюх-таблетку та іменний клатч від Sophia Webster з написом "wifey for lifey", що означає "дружина на все життя".

Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images
Принцеса Беатріс / © Getty Images
Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Кейт та Меган Маркл з'являлися на публіці у схожих аутфітах від одного бренду.

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Дата публікації
Перегляди
520
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