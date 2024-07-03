У сукнях схожих відтінків: герцогиня Софі надихнулася образом королеви Камілли

Герцогиня Единбурзька Софі також з'явилася на садовій вечірці у палаці Голірудхаус в Единбурзі разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою.

59-річна герцогиня Софі з'явилася на заході у сукні блакитного кольору так само, як і королева Камілла. Герцогиня Единбурзька сяяла в небесно-блакитній сукні-міді, крислатому капелюсі від Philip Treacy з трьома пір'ям, нюдових туфлях-човниках з лакованої шкіри, прикрашених перлинами, в руках тримала клатч-конверт зі зміїної шкіри, а також доповнила образ кулоном на шиї та сережками.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Софі зібрала свої світлі локони у зачіску та зробила денний макіяж. Також на заході був присутній її чоловік герцог Едінбурзький Едвард. Разом із королем Чарльзом та королевою Каміллою вони вітали сотні гостей, які зібралися у палаці Голірудгаус – офіційній шотландській резиденції британських монархів.

Нагадаємо, королева Камілла провела в резиденції ще одну зустріч, де вітала гостей, які мають стосунок до літератури.

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