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У сукнях від одного бренду: Кейт та Меган сяяли у схожих аутфітах

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1266
Час на прочитання
1 хв
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У сукнях від одного бренду: Кейт та Меган сяяли у схожих аутфітах

Кейт та Меган / Фото: Getty Images

Образи Меган і Кейт часто порівнювали, коли герцогиня Сассекська жила ще в Англії і була старшим членом королівської родини. Продовжують це робити і зараз за будь-якої зручної нагоди.

За кілька років до знайомства з принцом Гаррі, 2012 року, Меган брала участь у якомусь гламурному голлівудському заході та обрала для виходу на червону доріжку синю мереживну сукню від Diane von Furstenberg. Сукня була досить короткою, доповнила акторка її золотим браслетом на зап'ясті і заручальною каблучкою на пальці від її першого чоловіка Тревора Енгельсона.

Меган Маркл / © Getty Images
Меган Маркл / Фото: Getty Images

А двома роками пізніше 2014-го у схожій, але тільки довгій сукні та чорному кольорі теж від Diane von Furstenberg з'явилася в театрі "Палладіум" тоді ще герцогиня Кембриджська (зараз принцеса Уельська).

До образу Кетрін тоді підібрала улюблені сережки від Kiki McDonough, зробила вечірнє укладання та макіяж.

Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images
Принцеса Уельська / © Getty Images
Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Минуло багато років, а образи цих двох королівських осіб порівнюють і сьогодні.

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Дата публікації
Перегляди
1266
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