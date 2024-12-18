У сукнях з принтами і ділових жакетах: Іванка Трамп показала ефектні луки

43-річна донька обраного президента США потішила підписників у соцмережі фотоколажем з гарними образами.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories фотоколаж, на яких продемонструвала різні стильні образи.
На знімках вона постала у жіночних образах – у яскравих сукнях з принтами. А також Іванка позувала у своїх звичних ділових аутфітах – строгих жакетах. На двох фото Трамп доповнила луки кремовим крислатим капелюхом.
Нагадаємо, Іванка Трамп разом з 13-річною донькою Арабеллою сходила на балет.
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