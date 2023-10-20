У сукнях з квітами та паєтками: два нових образи королеви Максими з поїздки до Південної Африки

Королева Максима з'явилася в ефектній білій сукні з червоним квітковим принтом і обідком на голові в тон, підібравши до одягу туфлі-човники із замші та червоні рукавички. Королівський образ доповнювали сережки з пензликами у вухах, насичений макіяж очей, а також кілька дорогоцінних браслетів та годинник на зап'ясті. Король Віллем-Олександр одягнув синій костюм, білу сорочку та блакитну краватку.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Королівське подружжя зазнімкували на набережній Вікторії та Альфреда в Кейптауні в останній день їхнього закордонного візиту. Пара зустрілася сьогодні з прем'єр-міністром Західно-Капської провінція та відвідала ще кілька заходів.

На день раніше королева Максима була присутня на урочистому концерті для президента Південної Африки Сиріла Рамафоси в Державному театрі в Йоганнесбурзі. На вечорі королева блищала у сукні з паєтками від Natan Couture, туфлях Gianvito Rossi та у сережках з 18-каратного золота та алюмінію з листям герані від Jarjewelry. А в руках несла клатч.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Також минулого дня королева Максима з'явилася на публіці в яскравій сукні з вирізом "човник" і величезним декором на одному рукаві.

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