У султанській сім’ї буде поповнення: принц Брунею показав фото вагітної дружини

Принцеса Аніша та принц Мартін

14 жовтня принц Матін повідомив у Instagram, що його дружина принцеса Аніша чекає на первістка.

На опублікованому чорно-білому знімку Матін та Аніша тримаються за руки на терасі, а Аніша тримає руку на животі. У підписі під світлиною йдеться: «І їх стало троє 🤲🏽».

Принцеса Аніша та принц Мартін

Син султана Брунею одружився з Анішею в січні 2024 року, а їхнє весілля тривало десять днів. Аніша — простолюдина, вона онука спеціального радника султана Пєхіна Дато Іси, власниця модного бренду та туристичного бізнесу.

Королівське весілля принца Брунея 2024 року

34-річний принц Матін, четвертий син і десята дитина султана Хассанала Болкіаха, часто супроводжує свого батька під час виконання офіційних королівських обов’язків.