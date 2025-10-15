- Дата публікації
У султанській сім’ї буде поповнення: принц Брунею показав фото вагітної дружини
Королівська родина Брунею готується до поповнення.
14 жовтня принц Матін повідомив у Instagram, що його дружина принцеса Аніша чекає на первістка.
На опублікованому чорно-білому знімку Матін та Аніша тримаються за руки на терасі, а Аніша тримає руку на животі. У підписі під світлиною йдеться: «І їх стало троє 🤲🏽».
Син султана Брунею одружився з Анішею в січні 2024 року, а їхнє весілля тривало десять днів. Аніша — простолюдина, вона онука спеціального радника султана Пєхіна Дато Іси, власниця модного бренду та туристичного бізнесу.
34-річний принц Матін, четвертий син і десята дитина султана Хассанала Болкіаха, часто супроводжує свого батька під час виконання офіційних королівських обов’язків.