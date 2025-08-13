У суцільному купальнику та сонцезахисних окулярах: який вигляд мала мама принцеси Діани на пляжі

Мама принцеси Діани з дочками / © Getty Images

На цьому архівному знімку принцеса Діана зазнімкована з синами — Вільямом і Гаррі, сестрою Діани — леді Сарою Маккоркодейл та її дітьми, а також їхньою матір’ю, місіс Френсіс Шанд-Кідд.

Мати принцеси Діани не часто бачили на пляжах. На цьому рідкісному знімку жінка заскочена в суцільному смугастому купальнику, її біляве волосся розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

Принцеса Діана, місіс Френсіс Шанд-Кідд і Сара Маккоркодейл / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували пляжні образи принцеси Діани у купальниках. Принцеса Уельська завжди була в центрі уваги, адже людей цікавили не лише подробиці її життя в королівській родині, а й вбрання, яке вона носила. І, особливо, купальники, адже Діана любила пляжну відпустку.

