ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
1 хв

У суцільному купальнику та сонцезахисних окулярах: який вигляд мала мама принцеси Діани на пляжі

Принцеса Уельська Діана часто любила бувати у відпустці разом із синами — принцами Вільямом і Гаррі. Іноді їх супроводжувала мати Діани — місіс Френсіс Шанд-Кідд.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Мама принцеси Діани з дочками

Мама принцеси Діани з дочками / © Getty Images

На цьому архівному знімку принцеса Діана зазнімкована з синами — Вільямом і Гаррі, сестрою Діани — леді Сарою Маккоркодейл та її дітьми, а також їхньою матір’ю, місіс Френсіс Шанд-Кідд.

Мати принцеси Діани не часто бачили на пляжах. На цьому рідкісному знімку жінка заскочена в суцільному смугастому купальнику, її біляве волосся розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.

Принцеса Діана, місіс Френсіс Шанд-Кідд і Сара Маккоркодейл / © Getty Images

Принцеса Діана, місіс Френсіс Шанд-Кідд і Сара Маккоркодейл / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували пляжні образи принцеси Діани у купальниках. Принцеса Уельська завжди була в центрі уваги, адже людей цікавили не лише подробиці її життя в королівській родині, а й вбрання, яке вона носила. І, особливо, купальники, адже Діана любила пляжну відпустку.

Принцеса Діана на пляжі / © Associated Press

Принцеса Діана на пляжі / © Associated Press

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie