У суцільному купальнику та сонцезахисних окулярах: який вигляд мала мама принцеси Діани на пляжі
Принцеса Уельська Діана часто любила бувати у відпустці разом із синами — принцами Вільямом і Гаррі. Іноді їх супроводжувала мати Діани — місіс Френсіс Шанд-Кідд.
На цьому архівному знімку принцеса Діана зазнімкована з синами — Вільямом і Гаррі, сестрою Діани — леді Сарою Маккоркодейл та її дітьми, а також їхньою матір’ю, місіс Френсіс Шанд-Кідд.
Мати принцеси Діани не часто бачили на пляжах. На цьому рідкісному знімку жінка заскочена в суцільному смугастому купальнику, її біляве волосся розпущене, а на обличчі сонцезахисні окуляри.
Нагадаємо, раніше ми показували пляжні образи принцеси Діани у купальниках. Принцеса Уельська завжди була в центрі уваги, адже людей цікавили не лише подробиці її життя в королівській родині, а й вбрання, яке вона носила. І, особливо, купальники, адже Діана любила пляжну відпустку.