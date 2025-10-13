- Дата публікації
У діловому костюмі та човниках на шпильці: княгиня Шарлін із чоловіком-князем зустрілися з подружжям Единбурзьких
Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард відвідали з візитом князівство Монако.
«Їхні Світлості князь Альбер II і княгиня Шарлін мали честь вітати Їх Королівських Високостей герцога та герцогиню Единбурзьких під час їхнього візиту до Князівства Монако.
Зустріч відбулася в атмосфері поваги, дружби та теплих переговорів між Монако та Сполученим Королівством», — йдеться у підписі до фотографії, представленої в Instagram княжого подружжя.
Герцогиня Софі обрала для цієї зустрічі квіткову блузку та білі штани, взула сірі замшеві еспадрильї, волосся зібрала в хвіст і зробила лаконічний макіяж, а в руках тримала окуляри від сонця.
Княгиня Шарлін одяглася в діловий штанний костюм, який скомбінувала з чорним топом і чорними туфлями-човниками на невисоких підборах.
Фотографію княжого подружжя з британськими гостями було зроблено на тлі сходів палацу в Монако.
