У діловому костюмі та човниках на шпильці: княгиня Шарлін із чоловіком-князем зустрілися з подружжям Единбурзьких

Князь Альбер II, княгиня Шарлін, герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Instagram княжої родини Монако

«Їхні Світлості князь Альбер II і княгиня Шарлін мали честь вітати Їх Королівських Високостей герцога та герцогиню Единбурзьких під час їхнього візиту до Князівства Монако.

Зустріч відбулася в атмосфері поваги, дружби та теплих переговорів між Монако та Сполученим Королівством», — йдеться у підписі до фотографії, представленої в Instagram княжого подружжя.

Герцогиня Софі обрала для цієї зустрічі квіткову блузку та білі штани, взула сірі замшеві еспадрильї, волосся зібрала в хвіст і зробила лаконічний макіяж, а в руках тримала окуляри від сонця.

Княгиня Шарлін одяглася в діловий штанний костюм, який скомбінувала з чорним топом і чорними туфлями-човниками на невисоких підборах.

Фотографію княжого подружжя з британськими гостями було зроблено на тлі сходів палацу в Монако.

