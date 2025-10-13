ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У діловому костюмі та човниках на шпильці: княгиня Шарлін із чоловіком-князем зустрілися з подружжям Единбурзьких

Герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард відвідали з візитом князівство Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Князь Альбер II, княгиня Шарлін, герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард

Князь Альбер II, княгиня Шарлін, герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Instagram княжої родини Монако

«Їхні Світлості князь Альбер II і княгиня Шарлін мали честь вітати Їх Королівських Високостей герцога та герцогиню Единбурзьких під час їхнього візиту до Князівства Монако.

Зустріч відбулася в атмосфері поваги, дружби та теплих переговорів між Монако та Сполученим Королівством», — йдеться у підписі до фотографії, представленої в Instagram княжого подружжя.

Герцогиня Софі обрала для цієї зустрічі квіткову блузку та білі штани, взула сірі замшеві еспадрильї, волосся зібрала в хвіст і зробила лаконічний макіяж, а в руках тримала окуляри від сонця.

Княгиня Шарлін одяглася в діловий штанний костюм, який скомбінувала з чорним топом і чорними туфлями-човниками на невисоких підборах.

Князь Альбер II, княгиня Шарлін, герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Instagram княжої родини Монако

Князь Альбер II, княгиня Шарлін, герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард / © Instagram княжої родини Монако

Фотографію княжого подружжя з британськими гостями було зроблено на тлі сходів палацу в Монако.

Нещодавно ми показували, який розкішний образ Шарлін підібрала для виходу на церемонію «Золотий м’яч», яка відбулася в театрі Шатле в Парижі.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie