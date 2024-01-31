У светрі гарбузового відтінку і чорних джинсах: кандидатка в президенти США зустрілася з виборцями

Ніккі Гейлі у комфортному луку з'явилася на передвиборчому заході.

Кандидатка в президенти США від Республіканської партії, колишня пані посол в ООН Ніккі Гейлі відвідала Нью-Йорк у межах своєї передвиборчої кампанії.

Ніккі Гейлі / Фото: Associated Press

Там Гейлі з'явилася у теплому светрі гарбузового кольору, який поєднала з чорними джинсами-кльош.

Ніккі Гейлі / Фото: Associated Press

Політикиня зробила акуратне укладання і макіяж із помадою шоколадного відтінку. На шиї у неї була підвіска на ланцюжку, а на руках – каблучки і браслети.

Ніккі Гейлі / Фото: Associated Press

Ніккі Гейлі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на мітингу у Нью-Гемпширі Ніккі Гейлі з'явилася у синій жакардовій квітковій сукні міді з рюшами на рукавах.

Читайте також: