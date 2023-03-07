У светрі гірчичного кольору і з сережками-дугами: новий вихід Олени Зеленської

Перша леді України розповіла, де вона побувала під час свого візиту на Львівщину.

Олена Зеленська взяла участь у заході, на якому говорили про проєкт "Медико-психологічна допомога" на вокзалі у Львові, куди з початку повномасштабного вторгнення приїжджало дуже багато людей із усієї країни. Проєкт допомагає новоприбулим адаптуватися і визначитися, що робити.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Вони зустрічають, стабілізують, годують, консультують, допомагають із проживанням або подальшим маршрутом, бо координуються з гуманітарними спільнотами, що вирушають із вокзалу до Євросоюзу. Щоб надати допомогу всім, тут працюють цілодобово. Серед волонтерів чимало ВПО, які по собі знають, як важко їхати з дому в невідомість. Найстаршому з тих, хто приходить сюди допомагати безкоштовно, 73 роки", - написала перша леді в Instagram.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зізналася, що була рада познайомитися і поспілкуватися із цими небайдужими людьми.

"Щодня вони пропускають через себе сотні чужих доль, історій і багато болю. Самі кажуть: якщо після спілкування з ними розгубленість і біль війни меншають, це означає, що вони працюють недаремно.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Просто ще один приклад взаємопідтримки українців. Буденний подвиг допомоги. Те, на чому тримається країна. Країна Людей і для Людей", - додала Зеленська.

Там перша леді з'явилася в улюбленому теплому светрі гірчичного кольору з високою горловиною і чорних широких штанях зі стрілками. Аутфіт вона доповнила чорними лакованими лоферами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила зачіску з плетінням ззаду, випустивши спереду пасма, і ніжний макіяж. У вухах у неї були золоті сережки-дуги.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

У цьому самому образі Зеленська також відвідала родину Паскевичів, які створили дитячий будинок сімейного типу.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на міжнародній конференції "Об’єднані заради справедливості" Олена постала у чорному діловому костюмі і лавандовій сорочці. До лацкану перша леді прикріпила символічну брошку у вигляді мапи України від бренду Gasanova.

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