У светрі гірчичного відтінку і улюблених сережках-півниках: Олена Зеленська прочитала дітям книжку у лікарні

Олена Зеленська відвідала лікарню "Охматдит", де у відділенні трансплантації кісткового мозку та імунотерапії почитала маленьким пацієнтам уривки з класичної книжки Елеонор Портер "Поліанна".

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"У героїні, дівчинки Поліанни, непросте життя. Вона втратила батьків, живе серед чужих людей, втрачає здатність ходити… І все-таки зустрічає кожен день із надією на краще. Непереможна оптимістка Поліанна вже понад сто років передає цей оптимізм маленьким читачам, надто тим, хто, як і вона, опинився у скрутній ситуації та мусить боротися за життя", - сказала Олена.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді також привезла дітям новинки дитячої літератури. Ще вона долучилася до лав потенційних донорів кісткового мозку, залишивши відповідні дані в базі Українського реєстру донорів кісткового мозку.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Для походу до лікарні Зеленська обрала зручний лук. На ній був светр гірчичного відтінку з високою горловиною і широкі джинси. Волосся вона зібрала ззаду і зробила легкий макіяж. Аутфіт Олена завершила улюбленими золотистими сережками у вигляді півників від українського бренду GUNIA Project.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Зеленська у чорній сукні з V-подібним вирізом зустрілася з керівниками дипломатичних установ.

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