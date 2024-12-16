У синьому светрі і зелених штанях: прессекретарка Байдена експериментує з кольорами в аутфіті

Карін Жан-П’єр любить поєднувати у своєму луку яскраві кольори.
Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр виступила на черговому брифінгу у Вашингтоні.
Цього разу вона вирішила поекспериментувати з кольорами у своєму образі. Карін поєднала светр кольору індиго в рубчик із прямими зеленими штанями зі стрілками. На талії вона зав'язала трикотажний сіро-синій пояс.
У прессекретарки була її улюблена об'ємна зачіска з кучерями і макіяж з персиково-димчастими тінями та рожевою помадою. Вуха вона прикрасила улюбленими золотими сережками-кільцями з двома хвилями з камінням.
Нагадаємо, раніше Карін Жан-П’є вийшла до журналістів у червоному костюмі і персиковій блузці.
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