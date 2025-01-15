У светрі, спідниці-міді та пальті: принцеса Уельська вийшла у світ в елегантному аутфіті

Принцеса Уельська Кейт учора, 14 січня, здійснила не анонсований візит до лікарні Royal Marsden Hospital у лондонському районі Челсі, де проходила лікування від раку.

Це була перша поява принцеси Уельської у новому році, візит, про який не повідомлялося раніше, оскільки Кетрін хотіла зробити сюрприз пацієнтам, які зараз так само, як і вона раніше, проходять курс терапії.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Для нового виходу у світ принцеса Кейт обрала коричневе пальто в клітинку, пошите на замовлення брендом Blaze Milano. Під пальтом вона одягла кашеміровий светр бордового кольору з високою горловиною Kiltane, спідницю довжини-міді Edeline Lee, взула туфлі-човники коричневого кольору Russell & Bromley, а в руках несла маленьку сумку Morgan.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська розпустила своє довге волосся і накрутила його легкими хвилями, у неї був денний макіяж у натуральних відтінках, а на пальці виблискувала каблучка з сапфірами, яку Кетрін тепер носить замість своєї заручальної каблучки, що належала колись принцесі Діані.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, після візиту принцеси Уельської до клініки вони з принцом Вільямом зробили гучну заяву.

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