- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
У светрі та простих джинсах: який вигляд має королева Летиція в повсякденному житті
Королева Летиція відвідала виставку BioCultura, яка проходить у виставковому центрі Ifema у Мадриді.
Це найбільша в Іспанії виставка органічних продуктів та відповідального споживання, в якій беруть участь понад 500 експонентів та 50 000 відвідувачів.
Візит королеви був настільки несподіваним, що навіть міністр сільського господарства Луїс Планас не зміг її супроводжувати, хоч і був на місці лише за кілька годин до приїзду королеви. Зазвичай на таких заходах королівську особу супроводжує член уряду.
Летиція була в звичайнісінькому образі: тонкому трикотажному білому светрі, темних джинсах і чорних черевиках, волосся розпущене, на обличчі легкий макіяж, а на пальці улюблена каблучка від Coreterno. На плечі в неї була сіра сумка, на якій висів світлий тренч. Королева люб’язно робила селфі з відвідувачами, які підходили до неї із проханням сфотографуватися.
А днями, нагадаємо, королева Летиція відвідала церемонію вручення Національних премій у галузі інновацій та дизайну 2024 та 2025 років, яка відбулося у Мадриді, де з’явилася в гарному осінньому образі від Massimo Dutti.