У светрі та шкіряній куртці: княгиня Шарлін сходила на робочий захід

Княгиня Монако Шарлін відвідала ще один спортивний захід у Монако.

Разом із президентом Федерації регбі Монако княгиня представила футболки збірної Князівства з регбі U16 для участі у престижному турнірі Dubai7s.

"Федерація регбі Монако і Фонд принцеси Монако Шарлін, об'єднані цим зобов'язанням, продовжують просувати ці ініціативи, об'єднуючи молодих людей навколо таких цінностей, як дисципліна, повага та солідарність. Ми бажаємо нашій команді U16 удачі на цьому міжнародному змаганні та дякуємо всім, хто допомагає просувати монакське регбі за межами наших кордонів", — йдеться у підписі під світлинами.

Шарлін приїхала на зустріч у чорному трикотажному светрі з високою горловиною та шкіряній куртці винного кольору. У вухах її Високості були золоті сережки, волосся укладене в зачіску, а на обличчі макіяж очей зі світлими тінями і блиск на губах.

(гортайте фото праворуч)

Нагадаємо, вчора княгиня Шарлін відвідала церемонію вручення премії World Rugby Awards 2024, що відбулася в Sporting Monte-Carlo в Монако, де з'явилася в ефектній синій сукні з пікантним декольте.

Княгиня Шарлін / Фото: Getty Images

Читайте також:

Княгиня Монако Шарлін до пластики і після неї (11 фото)