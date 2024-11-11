У світлих відтінках та з яскравим мейкапом: гарна королева Максима відвідала урочистий захід

Королева Максима запалила вежу Домського собору в Утрехті.
Відкриття світлового витвору мистецтва знаменує завершення реставрації вежі Домського собору, яка тривала п'ять років.
"Королева Максима і мер Утрехта ввімкнули нове освітлення Домської вежі. Це означає, що реставрація найвищої церковної вежі в Нідерландах офіційно завершена через п'ять років! Під час реставрації майже 10 000 шматків каменю було оглянуто один за одним і оцінено, чи потребують вони заміни", — йдеться у підписі під опублікованим у королівському акаунті відео.
Максима сяяла на заході в аутфіті від улюбленого бренду Natan Сouture. На ній був короткий топ, широкі штани, світле пальто без коміра і взула вона білі шкіряні високі чоботи на підборах Gianvito Rossi, а в руках тримала клатч Hermes.
У Її Величності було розпущене волосся, у вухах виблискували великі сережки з камінням і каблучка з каменем була на пальці. Королева також зробила виразний вечірній макіяж, світлий манікюр та одягла кілька браслетів.
Днями ми розповідали, як королева Максима знехтувала візитом до майстра манікюру.
Читайте також:
- У кейппальті та крислатому капелюсі: королева Максима на урочистому заході
- У різнокольоровій сукні та в компанії свекрухи: королева Максима сходила на концерт
- Скопіювала чи надихнулася: королева Матильда з'явилася на публіці у такому ж образі, як її нідерландська колега