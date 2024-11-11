У світлих відтінках та з яскравим мейкапом: гарна королева Максима відвідала урочистий захід

Відкриття світлового витвору мистецтва знаменує завершення реставрації вежі Домського собору, яка тривала п'ять років.

"Королева Максима і мер Утрехта ввімкнули нове освітлення Домської вежі. Це означає, що реставрація найвищої церковної вежі в Нідерландах офіційно завершена через п'ять років! Під час реставрації майже 10 000 шматків каменю було оглянуто один за одним і оцінено, чи потребують вони заміни", — йдеться у підписі під опублікованим у королівському акаунті відео.

Максима сяяла на заході в аутфіті від улюбленого бренду Natan Сouture. На ній був короткий топ, широкі штани, світле пальто без коміра і взула вона білі шкіряні високі чоботи на підборах Gianvito Rossi, а в руках тримала клатч Hermes.

У Її Величності було розпущене волосся, у вухах виблискували великі сережки з камінням і каблучка з каменем була на пальці. Королева також зробила виразний вечірній макіяж, світлий манікюр та одягла кілька браслетів.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Днями ми розповідали, як королева Максима знехтувала візитом до майстра манікюру.

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