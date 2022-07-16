У світлій сукні і верблюжих туфлях: міністерка закордонних справ Німеччини виступила на конференції

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зустрілася зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску під час свого робочого візиту до Румунії. Вони виступили на міністерській конференції Платформи підтримки Молдови в Бухаресті. Платформа має на меті знайти шляхи підтримки Молдови у досягненні необхідних стандартів з боку ЄС.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Анналена обрала для цієї події світлу сукню міді, яку поєднала із верблюжими туфлями на шпильках.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Аутфіт Бербок доповнила легким укладанням, ніжним макіяжем і золотими лаконічними сережками.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

Раніше міністерку ми бачили у червоній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.

Анналена Бербок / Фото: Associated Press

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