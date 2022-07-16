У світлій сукні і верблюжих туфлях: міністерка закордонних справ Німеччини виступила на конференції

Анналена Бербок з робочим візитом приїхала до Румунії.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок зустрілася зі своїм румунським колегою Богданом Ауреску під час свого робочого візиту до Румунії. Вони виступили на міністерській конференції Платформи підтримки Молдови в Бухаресті. Платформа має на меті знайти шляхи підтримки Молдови у досягненні необхідних стандартів з боку ЄС.
Анналена обрала для цієї події світлу сукню міді, яку поєднала із верблюжими туфлями на шпильках.
Аутфіт Бербок доповнила легким укладанням, ніжним макіяжем і золотими лаконічними сережками.
Раніше міністерку ми бачили у червоній сукні, яка підкреслила її струнку фігуру.
Читайте також: