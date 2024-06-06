У світлій сукні та нюдових човниках: королева Ранія відвідала церемонію

Королева Ранія з'явилася на публічній церемонії та поділилася фото із заходу у своєму Instagram.

Її Величність королева Йорданії була присутня на церемонії нагородження за видатні досягнення в галузі освіти Excellence in Education 2024, де вшановувала лауреатів.

Ранія приїхала у сукні-міді кольору слонової кістки від бренду Aje, доповнивши лук бежевими туфлями-човниками Malone Souliers та сумкою Elena Ghisellini, а в руках несла сонцезахисні окуляри Saint Laurent.

У королеви на шиї був золотий ланцюжок із кулоном, волосся красиво укладене, а на обличчі макіяж. Манікюр Ранія зробила у світлому відтінку.

Нагадаємо, раніше її син кронпринц Хусейн, який зараз готується разом із дружиною принцесою Раджвою до народження первістка, розповів, як його мати вже займається шопінгом і з нетерпінням чекає на народження онука чи онуки.

Королева Ранія із сином кронпринцем Хусейном / Фото: Getty Images

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