У світлій сукні та з яскравою помадою: королева Єлизавета II дала нову аудієнцію

Королева Єлизавета II все ще не вирушила до Сандрінгема на зимові канікули.

Днями Її Величність знову працювала. Вона провела аудієнцію відеозв'язком з Віндзорського замку. Монархиня приймала Мікаелу Кумлін Граніт, пані посла Королівства Швеції, та її чоловіка Якоба Граніта, які перебували у Букінгемському палаці.

Лікарі заборонили королеві брати участь у багатьох заходах, рекомендуючи їй більше відпочивати, але дозволили виконувати легкі робочі обов'язки, такі як аудієнції. Нехай на відео, але все одно приємно бачити королеву.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Цього дня 95-річна Єлизавета II була одягнена у світлу сукню з перлинним кольє на шиї та перлинних сережках. На грудях її Величності була пришпилена брошка, волосся красиво укладене, а на губах була насичена рожева помада. Єлизавета II мала гарний вигляд і проблеми зі здоров'ям, які в неї є, і які не афішуються публічно, вона вміло приховує.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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