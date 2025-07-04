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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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261
Час на прочитання
1 хв

У світлій сукні та золотих туфлях: королева Матильда сходила на концерт

Королева Матильда відвідала галаконцерт Estivales de la Danse у Палаці витончених мистецтв у Брюсселі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Цей захід поєднує світових зірок танцю та бельгійських артистів, які виконують відомі уривки із класичного та сучасного репертуару, а також оригінальних хореографічних постановок.

На концерт Її Величність приїхала у світлій сукні міді без рукавів з тонким поясом відтінку металік на талії, взута в золотисті туфлі-човники на підборах і в руках тримала маленький клатч. Матильда мала фірмову зачіску і макіяж, у вухах золоті сережки з розсипом каменів, широкий золотий браслет на зап’ястя і кілька каблучок на пальцях.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Декількома днями раніше монарша особа сходила до музею і обрала для світського виходу сукню-сорочку з великим квітковим принтом, молочну маленьку сумку тримала в руках і була взута у світлі туфлі із замші на підборах.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

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