У світло-бежевому костюмі і на підборах: новий вихід Олени Зеленської

Олена Зеленська взяла участь у презентації автошкіл, адаптованих до потреб людей з інвалідністю. Це флагманський проєкт МВС, який реалізується у межах першої леді "Без бар’єрів". Його мета – створити ефективну і комфортну систему адаптації осіб з інвалідністю до керування транспортними засобами з урахуванням їхніх можливостей і потреб.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Перші такі автошколи відкрилися на базі закладів освіти системи МВС у Києві, Львові, Дніпрі, Кам’янці-Подільському і Кропивницькому.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Це та безбар’єрність у дії, яку завжди пропагую і яку зобов’язалася втілювати наша країна ще до російського вторгнення: рівні можливості, комфорт і зручність для всіх українців в усіх сферах. Важко переоцінити цей проект зараз, коли через російські атаки в нас щодня стрімко більшає людей з інвалідністю – молодих, активних, сповнених планів. Але вони обов’язково втілять усе задумане й реалізуються в Україні повноцінно, впевнено керуючи не лише автівкою, а й своїм майбутнім", – сказала Зеленська.

На захід перша леді прийшла у стильному штанному костюмі світло-бежевого кольору і коричневому топі. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями на підборах.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Олена зробила ідеально рівне укладання, ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, під час знімань Олена Зеленська продемонструвала лук у жакеті молочного відтінку і з красивою зачіскою.

Читайте також: