У світло-блакитній сукні з величезним бантом: королева Максима підтримала чоловіка під час виступу в парламенті

Король Віллем-Олександр і королева Максима відвідали сьогодні важливий урочистий захід.

Його Величність король прибув до парламенту Нідерландів у Гаазі, де виступив із промовою та озвучив плани політики нового уряду та бюджет на наступний рік.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Король був у чорному фраку, сірому жилеті, сірих штанях, білій сорочці та з сірою краваткою і мав дуже елегантний вигляд. Його дружина королева Максима сиділа поруч з ним, вона вбралася у світло-блакитну сукню максі з величезним бантом на плечі та тонким ремінцем на талії. В руках королеви були рукавички до тону, а на голові обідок.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Максима зібрала частину волосся шпилькою, зробила виразний макіяж очей, а з прикрас на ній було кілька улюблених браслетів і каблучка з каменем на пальці.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Associated Press

Після виголошення тронної промови король, королева Максима, принцеса Оранська Катаріна-Амалія, принцеса Алексія, принц Костянтин і принцеса Лаурентієн вітали публіку з балкона палацу Ноордейнде. Як бачимо, принцеса Лаурентін з'явилася на публіці в яскравому рожевому аутфіті, а доньки королеви Максими також привернули увагу. Старша Катаріна-Амалія – спадкоємиця трону – одягла смарагдове вбрання, а її молодша сестра принцеса Алексія була в червоній сукні з V-подібним декольте.

Нідерландська королівська родина / Фото: Getty Images

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