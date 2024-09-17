У світло-блакитній сукні з величезним бантом: королева Максима підтримала чоловіка під час виступу в парламенті

Король Віллем-Олександр і королева Максима відвідали сьогодні важливий урочистий захід.
Його Величність король прибув до парламенту Нідерландів у Гаазі, де виступив із промовою та озвучив плани політики нового уряду та бюджет на наступний рік.
Король був у чорному фраку, сірому жилеті, сірих штанях, білій сорочці та з сірою краваткою і мав дуже елегантний вигляд. Його дружина королева Максима сиділа поруч з ним, вона вбралася у світло-блакитну сукню максі з величезним бантом на плечі та тонким ремінцем на талії. В руках королеви були рукавички до тону, а на голові обідок.
Максима зібрала частину волосся шпилькою, зробила виразний макіяж очей, а з прикрас на ній було кілька улюблених браслетів і каблучка з каменем на пальці.
Після виголошення тронної промови король, королева Максима, принцеса Оранська Катаріна-Амалія, принцеса Алексія, принц Костянтин і принцеса Лаурентієн вітали публіку з балкона палацу Ноордейнде. Як бачимо, принцеса Лаурентін з'явилася на публіці в яскравому рожевому аутфіті, а доньки королеви Максими також привернули увагу. Старша Катаріна-Амалія – спадкоємиця трону – одягла смарагдове вбрання, а її молодша сестра принцеса Алексія була в червоній сукні з V-подібним декольте.
Читайте також:
- У білому жителі та з масивним намистом на шиї: королева Максима приїхала на роботу
- У білому костюмі та смугастій кофті: королева Максима відвідала підготовку до параду квітів
- У синій сукні та на підборах: королева Максима станцювала на публічному заході