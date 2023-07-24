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У світло-блакитному костюмі і шовковій блузці: прем’єр-міністерка Італії виступила на саміті в Римі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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У світло-блакитному костюмі і шовковій блузці: прем’єр-міністерка Італії виступила на саміті в Римі

Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа Мелоні з'явилася на заході в діловому луку ніжного відтінку.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила перед асамблеєю в межах триденного саміту Агенства ООН із питань продовольства та сільського господарства, який проходить у Римі.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Політикиня обрала для свого ділового аутфіту штанний світло-блакитний костюм і шовкову блакитну блузку.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Джорджа зробила ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс, губи нафарбувала помадою малинового відтінку, а вуха прикрасила золотими довгими сережками.

Джорджа Мелоні / © Associated Press
Джорджа Мелоні / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на саміті НАТО у Вільнюсі з'явилася в білій блузці в сітку з квітковими аплікаціями, зверху якої одягла білий жилет.

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Дата публікації
Перегляди
538
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