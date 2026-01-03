- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 109
- Час на прочитання
- 1 хв
У світло-блакитній сукні і вишуканих прикрасах: донька імператора — принцеса Айко — у ніжному образі з’явилася на церемонії
Принцеса Японії разом із родиною привітала публіку з Новим роком.
Єдина донька імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако — принцеса Айко — взяла участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці. Разом із батьками та іншими членами родини вона вітала публіку з Новим роком.
Для свого виходу принцеса обрала ніжний образ. На ній була світло-блакитна закрита сукня з принтом, коміром-стійкою і ґудзиками ззаду.
Із прикрас Айко обрала срібні сережки з діамантами і перлинами, а також таку саму вишукану брошку. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску і зробила легкий макіяж. У руках принцеса тримала віяло молочного відтінку.
Нагадаємо, імператриця Масако одягла на новорічну церемонію небесно-блакитну сукню з довгими рукавами.