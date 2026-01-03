ТСН у соціальних мережах

Суспільство
109
1 хв

У світло-блакитній сукні і вишуканих прикрасах: донька імператора — принцеса Айко — у ніжному образі з’явилася на церемонії

Принцеса Японії разом із родиною привітала публіку з Новим роком.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Айко

Принцеса Айко / © Associated Press

Єдина донька імператора Японії Нарухіто та імператриці Масако — принцеса Айко — взяла участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці. Разом із батьками та іншими членами родини вона вітала публіку з Новим роком.

Імператорська родина / © Associated Press

Імператорська родина / © Associated Press

Для свого виходу принцеса обрала ніжний образ. На ній була світло-блакитна закрита сукня з принтом, коміром-стійкою і ґудзиками ззаду.

Принцеса Айко / © Associated Press

Принцеса Айко / © Associated Press

Принцеса Айко / © Associated Press

Принцеса Айко / © Associated Press

Із прикрас Айко обрала срібні сережки з діамантами і перлинами, а також таку саму вишукану брошку. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску і зробила легкий макіяж. У руках принцеса тримала віяло молочного відтінку.

Принцеса Айко / © Associated Press

Принцеса Айко / © Associated Press

Нагадаємо, імператриця Масако одягла на новорічну церемонію небесно-блакитну сукню з довгими рукавами.

109
