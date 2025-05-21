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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

У світло-блакитній сукні і з сережками-квітами: принцеса Како у ніжному образі з'явилася на церемонії

Японська принцеса обрала для своєї появи ніжне вбрання з плісованою спідницею.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Принцеса Како

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како відвідала урочисту церемонію «Національного фестивалю міського озеленення», яка відбулася у Всесвітньому трояндовому саду Гіфу.

Там принцеса з’явилася у ніжному аутфіті. На ній була закрита світло-блакитна сукня з довгими рукавами, акцентною смужкою на талії і плісованою спідницею.

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

До вбрання принцеса підібрала білий шкіряний клатч. Її Величність зібрала волосся у низький хвіст, зробила ніжний макіяж із кораловою помадою на губах і прикрасила вуха милими сережками у вигляді білих квітів.

Нагадаємо, принцеса Како відвідала Всесвітній прісноводний акваріум у темно-синьому жакеті і синьо-блакитному штанному костюмі з орнаментом.

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Японська принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Associated Press

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

Принцеса Како / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
146
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