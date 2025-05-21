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У світло-блакитній сукні і з сережками-квітами: принцеса Како у ніжному образі з'явилася на церемонії
Японська принцеса обрала для своєї появи ніжне вбрання з плісованою спідницею.
Принцеса Како відвідала урочисту церемонію «Національного фестивалю міського озеленення», яка відбулася у Всесвітньому трояндовому саду Гіфу.
Там принцеса з’явилася у ніжному аутфіті. На ній була закрита світло-блакитна сукня з довгими рукавами, акцентною смужкою на талії і плісованою спідницею.
До вбрання принцеса підібрала білий шкіряний клатч. Її Величність зібрала волосся у низький хвіст, зробила ніжний макіяж із кораловою помадою на губах і прикрасила вуха милими сережками у вигляді білих квітів.
Нагадаємо, принцеса Како відвідала Всесвітній прісноводний акваріум у темно-синьому жакеті і синьо-блакитному штанному костюмі з орнаментом.