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У світло-блакитному жакеті і намисті: Ангела Меркель з'явилася на презентації свого офіційного портрета
Колишня канцлерка Німеччини відвідала презентацію свого офіційного портрета в Берліні.
У Берліні відбулася презентація офіційного портрета колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, який створив художник Жеремі Кейрас для Зали предків у Відомстві федерального канцлера. На урочистому відкритті політикиня з’явилася у діловому аутфіті, залишившись вірною своєму впізнаваному стилю.
Меркель одягла світло-блакитний жакет прямого крою без коміра і з круглою горловиною та світлими ґудзиками. Верх вона поєднала з чорними прямими штанями.
Шию Ангела прикрасила намистом. Вона зробила макіяж з бежевою помадою і чорним олівцем на повіках. Аутфіт політикиня завершила традиційною акуратною зачіскою.
Під час церемонії Меркель позувала поруч з художником Жеремі Кейрасом та своїм портретом, на якому її також зобразили у фірмовому синьому жакеті — одному з головних елементів стилю політикині протягом багатьох років.
Портрет експонуватиметься в Музеї Боде до 4 жовтня 2026 року, після чого його передадуть до Відомства федерального канцлера.