У світло-блакитному жакеті і намисті: Ангела Меркель з'явилася на презентації свого офіційного портрета

Ангела Меркель і Жеремі Кейрас / © Getty Images

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У Берліні відбулася презентація офіційного портрета колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, який створив художник Жеремі Кейрас для Зали предків у Відомстві федерального канцлера. На урочистому відкритті політикиня з’явилася у діловому аутфіті, залишившись вірною своєму впізнаваному стилю.

Меркель одягла світло-блакитний жакет прямого крою без коміра і з круглою горловиною та світлими ґудзиками. Верх вона поєднала з чорними прямими штанями.

Ангела Меркель і Жеремі Кейрас / © Getty Images

Шию Ангела прикрасила намистом. Вона зробила макіяж з бежевою помадою і чорним олівцем на повіках. Аутфіт політикиня завершила традиційною акуратною зачіскою.

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Під час церемонії Меркель позувала поруч з художником Жеремі Кейрасом та своїм портретом, на якому її також зобразили у фірмовому синьому жакеті — одному з головних елементів стилю політикині протягом багатьох років.

Портрет експонуватиметься в Музеї Боде до 4 жовтня 2026 року, після чого його передадуть до Відомства федерального канцлера.

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