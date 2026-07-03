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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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58
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1 хв

У світло-блакитному жакеті і намисті: Ангела Меркель з'явилася на презентації свого офіційного портрета

Колишня канцлерка Німеччини відвідала презентацію свого офіційного портрета в Берліні.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Ангела Меркель і Жеремі Кейрас

Ангела Меркель і Жеремі Кейрас / © Getty Images

У Берліні відбулася презентація офіційного портрета колишньої канцлерки Німеччини Ангели Меркель, який створив художник Жеремі Кейрас для Зали предків у Відомстві федерального канцлера. На урочистому відкритті політикиня з’явилася у діловому аутфіті, залишившись вірною своєму впізнаваному стилю.

Меркель одягла світло-блакитний жакет прямого крою без коміра і з круглою горловиною та світлими ґудзиками. Верх вона поєднала з чорними прямими штанями.

Ангела Меркель і Жеремі Кейрас / © Getty Images

Ангела Меркель і Жеремі Кейрас / © Getty Images

Шию Ангела прикрасила намистом. Вона зробила макіяж з бежевою помадою і чорним олівцем на повіках. Аутфіт політикиня завершила традиційною акуратною зачіскою.

Під час церемонії Меркель позувала поруч з художником Жеремі Кейрасом та своїм портретом, на якому її також зобразили у фірмовому синьому жакеті — одному з головних елементів стилю політикині протягом багатьох років.

Портрет експонуватиметься в Музеї Боде до 4 жовтня 2026 року, після чого його передадуть до Відомства федерального канцлера.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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