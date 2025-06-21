У світло-бузковому жакеті і сорочці в горошок: Урсула фон дер Ляєн на саміті у Римі

Урсула фон дер Ляєн і Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у саміті «План Маттеї для Африки та Глобальний шлюз: спільні зусилля з Африканським континентом» у Римі. Там її вітала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, з якою вони виступили перед пресою.

Урсула фон дер Ляєн і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Фон дер Ляєн з’явилася в образі, у якому ми її ще не бачили. На політикині був світло-бузковий жакет — вибір такого відтінку нестандартний для політичного заходу, на яких зазвичай переважає темна гама. Цей колір надає образу м’якості, дружелюбності і відкритості, що особливо важливо на міжнародних самітах.

На ній також була біла сорочка у блакитний горох і класичні сірі штани зі стрілками. Вбрання Урсула скомбінувала зі шкіряними бежевими туфлями на невеликих підборах.

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Урсула фон дер Ляєн і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Очільниця Єврокомісії зробила акуратне укладання, макіяж із помадою кольору запорошеної троянди, вуха прикрасила сережками-цвяшками з чорним камінням, шию — перлинним намистом, а на руці був золотий браслет-годинник.

Урсула фон дер Ляєн і Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером з’явилася у червоному жакеті.