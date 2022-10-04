У світло-пісковому костюмі і кедах: новий стильний лук Олени Зеленської у Туреччині

Олена Зеленська в межах свого візиту до Туреччини зустрілася із захисниками "Азовсталі", яких нещодавно звільнили з російського полону. Там вони змогли також зустрітися зі своїми рідними.

Захисникам Маріуполя присвоїли звання Героя України. Під час цієї зустрічі глава Офісу президента Андрій Єрмак вручив їм ордени "Золота Зірка".

Світлини із зустрічі перша леді опублікувала в Instagram.

Фото: Instagram Олени Зеленської

"Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від Президента та всіх людей, за яких вони воюють. Важливий день. Головне – що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей. Їх ще багато в російському полоні – чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна. Живими", - написала у дописі Олена.

На зустрічі перша леді постала у світло-пісковому костюмі, який складався із жакету оверсайз і широких вкорочених штанів, білому топі і білих кедах.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента зробила ідеально рівне укладання і ніжний макіяж.

Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у Туреччині Зеленська також зустрілася зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Вона постала у скромній сукні міді темно-синього кольору від українського бренду Gasanova і чорних туфлях.

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