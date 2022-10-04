Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортАвтори
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У світло-пісковому костюмі і кедах: новий стильний лук Олени Зеленської у Туреччині

Дата публікації
Перегляди
531
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У світло-пісковому костюмі і кедах: новий стильний лук Олени Зеленської у Туреччині

Фото: Instagram Олени Зеленської

Перша леді України у Туреччині зустрілася із командирами-захисниками Маріуполя.

Олена Зеленська в межах свого візиту до Туреччини зустрілася із захисниками "Азовсталі", яких нещодавно звільнили з російського полону. Там вони змогли також зустрітися зі своїми рідними.

Захисникам Маріуполя присвоїли звання Героя України. Під час цієї зустрічі глава Офісу президента Андрій Єрмак вручив їм ордени "Золота Зірка".

Світлини із зустрічі перша леді опублікувала в Instagram.

© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської

"Емоцій багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України, від Президента та всіх людей, за яких вони воюють. Важливий день. Головне – що Україна бореться й боротиметься за всіх наших людей. Їх ще багато в російському полоні – чоловіків і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен і кожна. Живими", - написала у дописі Олена.

На зустрічі перша леді постала у світло-пісковому костюмі, який складався із жакету оверсайз і широких вкорочених штанів, білому топі і білих кедах.

© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської

Дружина президента зробила ідеально рівне укладання і ніжний макіяж.

© Instagram Олени Зеленської
Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, у Туреччині Зеленська також зустрілася зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Вона постала у скромній сукні міді темно-синього кольору від українського бренду Gasanova і чорних туфлях.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація