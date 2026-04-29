У світло-рожевій сукні Dior й оперних рукавичках: Меланія Трамп у вишуканому образі з’явилася на державному обіді

Перша леді для однієї з головних дипломатичних подій сезону обрала розкішну кутюрну сукню ніжного відтінку.

Меланія Трамп

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп організували державний обід у Білому домі на честь офіційного візиту до Вашингтона короля Чарльза III і королеви Камілли.

Королева Камілла та король Чарльз, Дональд і Меланія Трампи / © Associated Press

Для такої події Меланія обрала вишуканий образ, у якому вона мала неймовірний вигляд. На ній була кютюрна блідо-рожева сукня максі від Christian Dior. Вбрання мало асиметричний верх, який оголював одне її плече, і скульптурну вставку тканини з драпуванням.

Аутфіт Меланія доповнила блідо-рожевими гостроносими туфлями й оперними молочно-білими рукавичками, які додали луку аристократичної стриманості.

Волосся дружині президента уклала у м’які локони та зробили макіяж смокі-йс з ніжно-рожевою помадою на губах. Вуха вона прикрасила елегантними сережками з діамантами.

Дональд Трамп був одягнений у класичний чорний смокінг, білу сорочку, білий жилет і білу краватку-метелик, які поєднав із чорними туфлями.

Нагадаємо, Меланія Трамп зустрічала британських монархів у гарному вбранні кольору вершкового масла.

