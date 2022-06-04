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У світло-рожевому національному костюмі: королева Бутану у свій день народження продемонструвала ніжний образ

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У світло-рожевому національному костюмі: королева Бутану у свій день народження продемонструвала ніжний образ

Королева Джецун Пема Вангчук/Instagram queenjetsunpema

Дружині короля Бутану виповнилося 32 роки.

Сьогодні, 4 червня, наймолодша королева світу – королева Бутану Джецун Пема Вангчук святкує свій день народження. Їй виповнилося 32 роки.

З цієї нагоди на офіційній сторінці королеви в Instagram опублікували її світлину. На ній Джецун Пема постала у ніжному аутфіті. Одягнена вона у світло-рожевий національний костюм з принтом.

Королева Джецун Пема Вангчук/Instagram queenjetsunpema / ©
Королева Джецун Пема Вангчук/Instagram queenjetsunpema

Волосся Її Величність розпустила, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками.

Позувала Вангчук, сидячи на порозі дверей, які вели у гарний сад.

"У цей особливий день ми приєднуємося до нації, висловлюючи наші колективні побажання та подяку нашій улюбленій Королеві. Служіння Її Величності нації та людям є джерелом нашого натхнення та сили", - йдеться у підписі до фото.

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