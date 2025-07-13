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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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169
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У світло-салатових штанях і пастельному жакеті з принтом: імператриця Масако повболівала на кінних перегонах

Японська імператриця з чоловіком-імператором перебуває з офіційним візитом у Монголії.

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Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператор Нарухіто та імператриця Масако

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Японії Нарухіто та його дружина імператриця Масако разом із президентом Монголії Ухнаагійн Хурелсухом відвідали кінні змагання у межах фестивалю Наадам в Улан-Баторі.

Масако обрала для такої події елегантний аутфіт. На ній був подовжений жакет пастельних кольорів із принтом, який вона поєднала зі світло-салатовими широкими штанями зі стрілками.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Getty Images

Свій образ Її Величність доповнила білим капелюхом зі стрічкою в тон жакета, молочними туфлями на стійких підборах і молочним клатчем.

Імператриця зробила макіяж із рожевою помадою і чорними стрілками, вуха прикрасила перлинним сережками, а шию — намистом.

Нарухіто був одягнений у світлий піджак, білу сорочку і сірі штани, які поєднав з чорними туфлями.

Нагадаємо, імператриця Масако у перший день візиту до Монголії продемонструвала образ у блакитному костюмі з білою облямівкою.

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