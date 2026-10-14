У світло-сірому костюмі та з діамантами у вухах: княгиня Шарлін відвідала саміт

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

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Княжа пара відвідала Монакський саміт з питань філантропії, який відбувся в Яхт-клубі Монако.

Цей унікальний захід зібрав близько сотні видатних діячів з усього світу для обговорення майбутнього філантропії та її ролі у вирішенні глобальних проблем сучасності.

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Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

У своїх вступних промовах князь Альбер II та княгиня Шарлін одностайно наголосили на важливості активної та стійкої філантропії. В умовах щораз більшої невизначеності у світі вони наголосили на необхідності збереження довгострокових зобов'язань та пошуку конкретних рішень проблем, що визначають наше майбутнє.

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Цей міжнародний саміт, організований спільно Фондом князя Альбера II та Фондом княгині Шарлін за підтримки Фонду Токвіля, також ознаменувався врученням «Премії князя за інноваційну філантропію».

На саміт княгиня приїхала у світло-сірому штанному костюмі Emporio Armani з принтом «гусяча лапка» та взула туфлі-човники на невисоких підборах. Шарлін зробила виразний макіяж і одягла сережки з великими діамантами, а волосся уклала в зачіску.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня та князь також відвідали відкриття нового муніципального дитячого садка в самому серці Монако, де Її Світлість також сяяла в штанному костюмі, але іншого яскравого відтінку.

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