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У світло-сірому костюмі вільного крою: стильна княгиня Шарлін вийшла у світ разом з братом
Княгиня Шарлін зустрілася з новобранцями Управління громадської безпеки, а знімками та відео із заходу поділилися на сторінці княжого палацу у Instagram.
Княгиня Шарлін у супроводі свого брата Гарета Вітстока відвідала Управління громадської безпеки Монако. Під час візиту вона ознайомилася з інфраструктурою Поліцейської школи, навчальним обладнанням та різними освітніми модулями, які пропонують майбутні співробітники поліції.
В рамках візиту були представлені завдання Поліцейської школи, етапи початкової підготовки, а також навчальні та оперативні засоби, які використовуються для того, щоб допомогти учням набути навичок, необхідних для їхньої майбутньої служби, - повідомляє княжий палац Монако.
Ця зустріч дозволила підкреслити ключову роль Поліцейської школи у відборі, навчанні та підготовці майбутніх поліцейських, які стоять на варті безпеки кожного.
Для виходу Шарлін обрала суворий і елегантний діловий ансамбль: світло-сірий штанний костюм вільного крою, що складається з подовженого двобортного жакета з темними ґудзиками та прямих широких штанів до тону, під жакетом у неї була сорочка білого кольору.
Шарлін взула чорні туфлі-човники з гострим носком, волосся зібрала у зачіску, а макіяж зробила у теплих відтінках, доповнивши його стрілками на повіках та блиском на губах, а також сережками-пусетами з діамантами у вухах.
Декількома днями раніше Шарлін з чоловіком князем Альбером II відвідала благодійний галавечір у Монако, де з'явилася в сукні-смокінгу.