У світло-сірому костюмі й білій сорочці: Джорджа Мелоні продемонструвала діловий образ на саміті

Джорджа Мелоні / © Getty Images

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у саміті MED9 у хорватському Спліті, який об’єднує лідерів дев’яти країн ЄС та запрошених учасників.

Для зустрічі політикиня обрала світло-сірий костюм із меланжевою фактурою. Він складався з подовженого однобортного жакета з лацканами, кишенями з клапанами й темними ґудзиками і широких штанів зі стрілками.

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Джорджа Мелоні / © Getty Images

Під жакет Джорджа одягла класичну білу сорочку із розстебнутими верхніми ґудзиками. Вбрання вона доповнила сірими гостроносими туфлями на шпильках.

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Мелоні уклала волосся м’якими хвилями з проділом посередині. Вона зробила макіяж смокі-айс і з рожево-бежевою помадою і французький манікюр. На руці у неї були тонкі каблучки.

Нагадаємо, Джорджа Мелоні у костюмі-трійці кольору моко отримала нагороду на урочистостях з нагоди 80-річчя CNA — Національної конфедерації ремесел та малих і середніх підприємств.

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