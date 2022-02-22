У світло-жовтій блузці і з червоною помадою: Олена Зеленська показала відео з кухні

У світло-жовтій блузці і з червоною помадою: Олена Зеленська показала відео з кухні

Перша леді України продовжує працювати над проєктами про здорове харчування.

Олена Зеленська опублікувала на своїй сторінці в Instagram інтерактивний урок зі здорового харчування "Головне – що всередині".

У ролику, знятому на кухні, перша леді постала у стильному образі. Вона поєднала світло-жовту блузку і чорну спідницю. Аутфіт Олена доповнила акуратним укладанням, макіяжем з червоною помадою та лаконічними сережками.

"Зараз ми переживаємо тривожні дні і ночі. Але попри все маємо продовжувати працювати. Що й робимо.

Мою історію здорового харчування ви вже знаєте – відверто розповіла в одному з попередніх дописів. З власного досвіду розумію, наскільки важливо, коли тобі підказують, як цей шлях почати. І коли проходиш його не сам, а з родиною – так і позитивніше, і всім корисніше.

Особливо важливо, що в нашій тарілці, саме зараз: у період пандемії та інших випробувань тривога легко може викликати нездорову харчову поведінку. Тож, усупереч всім напругам, треба, навпаки, набувати здорових звичок, які допоможуть вистояти перед зовнішніми чинниками.

Для тих, хто хоче змінити свої й родинні харчові звички на більш здорові, ми разом з ЮНІСЕФ в Україні зняли відеоурок у трьох частинах.

У першій частині можна дізнатися, як зібрати корисний ланч-бокс (на навчання чи на роботу) за принципом "здорової тарілки".

У другій частині – все про здоровий сніданок та харчові звички, які можна й потрібно змінювати, якщо вони загрожують здоров’ю.

Третя частина – здоровий перекус проти джанк-фуду (дослівно "сміттєва їжа" – снеки, чипси, попкорн, солодощі, газовані напої)", - написала перша леді.

Пані Зеленська також закликала всіх долучатися до челенджу в Instagram i TikTok. Для цього потрібно опублікувати фото чи відео з рецептом улюбленого сніданку, приготованого за принципом "здорової тарілки", позначити сторінку ЮНІСЕФ @unicef_ukraine в Instagram і поставити хештег #головнещовсередині.

"Він більше, ніж просто про їжу: обираючи те, що всередині нашого кошика покупок/холодильника/тарілки, ми справді обираємо й те, чим наповнимо наше життя. Менше цукру й жирів, більше вітамінів – більше енергії, сил, натхнення.

Виходить, змінюючи харчові звички, ми створюємо для себе та своєї родини нові здорові й корисні можливості!" – зауважила Олена.

Нагадаємо, на зустрічі з молоддю пані Зеленська з'явилася в ефектному костюмі смарагдового кольору.

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